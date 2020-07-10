Gündüz vakti telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Gaziantep'te gündüz vakti müşteri gibi girdiği bakkaldan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir bakkal dükkanında meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi, müşteri gibi geldiği bakkalda, dükkan sahibinin bir başka müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilerek etrafını kontrol etti. Şahıs daha sonra kasada bulunan cep telefonunu eliyle koymuş gibi bularak cebine soktu. Etrafını son kez kontrol eden şüpheli daha sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı. Bu anlarda ise dükkan sahibi durumdan şüphelenerek bir süre şahsı gözüyle takip edip dükkandan içeri girdi ve içeriyi kontrol etti. Cep telefonunun çalındığını fark eden dükkan sahibi polise ihbarda bulundu. Polisler, güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın kimliğini belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)