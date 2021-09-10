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Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü - Son Dakika

Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü

10.09.2021 17:57

İzmir'de öğlen saatlerinde yaşanan olay, duyanları dehşete düşürdü. İki kuzen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuzenlerden biri, diğerini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü.

İzmir'in Buca ilçesinde güpegündüz vahşet yaşandı.Mustafa E. (44) isimli şahıs, tartışma yaşadığı kuzeni Serkan E.'yi (32) bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezerek öldürdü. Katil zanlısı, olay yerinden çok fazla uzaklaşmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İKİ KIZ ÇOCUĞU VARDI

Laleli Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede Mustafa E. ile evli ve ikiz kız çocuğu babası kuzeni Serkan E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa E., Serkan E.'yi bıçakladıktan sonra başını sert cisimle ezdi ve kaçtı.

Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü

BABASI, KANLAR İÇİNDE BULDU

Babasının Serkan E.'ye ulaşamayınca merak edip, saat 13.00 sıralarında evine gitmesiyle olay ortaya çıktı. Kapıyı açan baba, oğlunu kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Serkan E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü

OLAY YERİ YAKINLARINDA GÖZALTINA ALINDI

Savcı ve polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Serkan E.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mustafa E., olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan Serkan E.'nin bir dönem Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü

Hisarcık, Polis, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gündüz vakti yaşanan olay, dehşete düşürdü! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü - Son Dakika
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