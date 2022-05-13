Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı - Son Dakika
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Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı

13.05.2022 10:16
Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı

Mersin'de gündüz vakti yolda yürüyen yaşlı kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Mersin'de gündüz vakti yolda yürüyen yaşlı kadının boynundaki kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak pazara giden 65 yaşındaki A.T. isimli kadının boynundaki altın kolye, kapkaç yöntemiyle bir kişi tarafından çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın S.A. olduğunu tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheliyi altın kolye ile birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahsın yaşlı kadının boynundan altın kolyeyi kapkaç yapması ile bölgeden uzaklaşması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının yanına koşarak gelen şüpheli, yaşlı kadının boyundan altın kolyeyi alarak, hızla bölgeden uzaklaşıyor. Koşarken ceketinin kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalışan şahıs, bir süre sonra gözden kayboluyor. - MERSİN

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Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gündüz vakti yaşlı kadının kolyesini kapkaç yaptı - Son Dakika


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