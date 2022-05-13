GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI - Son Dakika
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GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI

13.05.2022 11:31

MERSİN'de yolda yürüyen A.T. (65) adlı kadının boynundaki kolyeyi alıp kaçan S.A., güvenlik kamerasından yola çıkılarak yakalandı.

MERSİN'de yolda yürüyen A.T. (65) adlı kadının boynundaki kolyeyi alıp kaçan S.A., güvenlik kamerasından yola çıkılarak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tarsus ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde A.T. adlı kadın, yaya olarak pazara gitti. Karşısına çıkan kişi, A.T.'nin boynundaki altın kolyeyi çekip kopararak alıp kaçtı. A.T.'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinden şüphelinin S.A. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. S.A. saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. A.T.'nin kolyesi de bulunarak teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip sorgulanan S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI
GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI
GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI
GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI - Son Dakika
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