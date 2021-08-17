"Gündüzbey'in Ekonomik Hayatının Gelişmesine Önem Veriyoruz" - Son Dakika

MİLLETVEKİLİ ÇALIK İLE BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, GÜNDÜZBEY ESNAFININ TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde milli ekonomiye katkılar sunan tüm esnafların rahat ve huzurlu ortamlarda üretim ve iş yapması için tüm desteği verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tabiat zenginliklerinin yanı sıra yöresel yemekleriyle yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey'in ekonomik potansiyelinin gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

Misafirperver ve hoşgörülü insanların huzur içerisinde yaşadığı Gündüzbey'in var olan zenginliklerini ön plana çıkarmalarının esnafların daha fazla iş yapması anlamına geldiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık ile birlikte Gündüzbey mahallemizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızın misafiri olduk. Bizi samimi bir ortamda ağırlayıp, kadirşinaslığını ve hoşgörüsünü bir kez daha gösteren mahallemizin güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bizler ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin ekonomik seviyesini daha ferah hale getirmek için çaba sarf eden, emek veren, alın teri döken tüm esnaflarımızın mücadelesini takdirle karşılıyoruz.Pandemi ve doğal afetlerden dolayı yaşadığımız zor günlerde esnaflarımızın mağduriyet yaşamaması için devletimizin ve hükümetimizin ciddi destekleri oldu. Esnaflarımızın rahat ve huzurlu ortamlarda ürününü satması ve bölge ekonomisine katkı sunması için bizlerde tüm desteği veriyoruz. Gündüzbey'in bir taraftan doğal ve sosyal zenginliklerini ön plana çıkartan önemli yatırımlarda bulunurken, diğer taraftan bu dönüşüm hizmetleriyle mahalle esnafımızın daha fazla iş yapması, elindeki ürünü daha hızlı bir şekilde satmasına katkı sunuyoruz. Gündüzbey'e daha fazla turist çekip, bu bölgenin gelişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Yapımı devam eden Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle, kaldırım yenileme ve yol yenileme hizmetlerimizle, sokak sağlıklaştırma projelerimiz ve sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizle Gündüzbey yakın zamanda turizmde söz ettiren bir hüviyete kavuşacaktır. Tabii ki tüm hizmetleri esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerine göre yön veriyoruz, istişare ediyoruz, en uygun hizmet ne ise onu yerine getirmekteyiz. Bütün hizmetlerimiz esnaflarımız ve hemşehrilerimizin huzurlu ve güzel bir şekilde yaşaması içindir." dedi.

Gündüzbey mahallesindeki ziyaretlere AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar katıldı.