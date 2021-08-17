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"Gündüzbey'in Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz" - Son Dakika

"Gündüzbey'in Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz"

17.08.2021 16:57

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey'in tadına doyulmaz fırın ve tava yemeklerinin daha nezih ve modern ortamlarda gelen ziyaretçilere sunulması hedefiyle yapımı devam eden Gündüzbey Sosyal Tesislerinin inşaatını incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey'in yöresel lezzetleri ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekânlarını iç ve dış turizme kazandırmak amacıyla hizmete sunulacak olan Gündüzbey Sosyal Tesisleri hakkında AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a bilgiler paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesinin bölgenin kalkınmasına vesile olacak güzel yatırımlarda bulunduğunu ifade eden Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, katkılarından dolayı AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, Yeşilyurt Belediyesinin güzel hizmetlerine devam etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederken," Gündüzbey mahallemizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla biraraya gelip, hasbihal ettik. Belediyemizin burada güzel hizmetleri var. Bölgenin yaşam seviyesini yükselten fiziksel yatırımların yanı sıra sokak sağlıklaştırma ve diğer hizmetlerden bizler memnuniyet duymaktayız. Devam eden yatırımlarla ilgili mahalle sakinlerine gerekli bilgileri paylaştık." diye konuştu.

Gündüzbey'in güzelliklerini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin kalkınma ve dönüşüm sürecinde desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık ile AK Parti İl ve İçe Teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle birlikte, bölgemizin zenginliklerini ön plana çıkarmak amacıyla yapımına başladığımız, seçim vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizdeki imalat işlerini yerinde takip ettik. Bölgemizin geleneksel sofra kültüründe yer alan ve her biri ayrı bir lezzet olan tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını gastronomiye kazandırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projemizin çatısı altında devam eden yatırımlarımıza farklı bir zenginlik katacağına inandığımız buradaki sosyal tesislerimiz ile buranın yemek kültürünü daha nezih ve güzel şartlarda gelen ziyaretçilerimize sunmuş olacağız. Gündüzbey'in var olan zenginliklerini ön plana çıkartacak mimari yapı ve mekanlara sahip olacak şekilde hizmete sunacağımız bu güzel tesisimiz sayesinde, tarihi bölgelerimizi iç ve dış turizme kazandırmak için başlattığımız yatırımlarımıza farklı bir boyut kazandırmış olacağız. Burası tamamlanıp hizmete girdiği zaman Gündüzbey daha fazla tercih edilecektir. Yeşilyurt hızla gelişip büyürken Gündüzbey'de gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de dere ıslah, ulaşım ağının güçlenmesi, sokak sağlıklaştırma ve diğer hizmetlerimizle yaşanan değişim sürecinden nasibini alacaktır. " dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise Gündüzbey'in önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin Gündüzbey'e yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, " Gündüzbey doğal zenginliklerinin yanı sıra birbirinden lezzetli yemekleriyle yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, Malatya ve Yeşilyurt'un önemli turizm merkezlerinden bir tanesidir. Yeşilyurt Belediyemiz, Gündüzbey ile özdeşlemiş, vatandaşlarımızın hem dinlenmek hemde yemek ihtiyaçlarını gidermek için tercih ettikleri kanalın etrafındaki evlerimizin dış cephelerini sokak ve cephe sağlıklaştırma projesiyle güzel bir görüntüye ulaştırdığını gördük. Büyükşehir Belediyemizin alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamlaması, ara sokakların düzeltilmesiyle birlikte derenin ıslahı ve kanalın yeniden yapımı içinde Devler Su İşleri Müdürümüzle görüştük, ihale aşamasına gelmiş vaziyettedir. İnşallah Yeşilyurt Belediye Başkanımız derenin etrafını da Gündüzbey'e yakışır bir görüntüye kavuşturacaktır. Ara sokaklarda yollarla ilgili gelen talepleri de Başkanlarımız notlarını aldı, değerlendirmelerini yapacağız. Esnaflarımızın PTT talebini çözüme kavuşturmak içinde hem PTT İl Müdürümüz hem de PTT Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmeyle burayı daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın bütün işlemlerini burada yapmaları içinde gerekli girişimlerde bulunduk. Vatandaşlarımız ayrıca burada bankaların atm merkezlerinin olmasını istediler.Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin tüm taleplerini Belediye Başkanımızla birlikte çözmek için bugün faydalı ziyaretlerde bulunduk. Yeşilyurt Belediyemizin gerek sokak sağlıklaştırma ve ara sokakların asfaltlanması gerekse de bu bölgenin gastronomisini ön plana çıkarmak amacıyla yapımı devam eden Gündüzbey Sosyal Tesisleri ile hemen ön tarafında tava yemeklerinin güzel ortamlarda sunulmasına imkan tanıyacak havuz ve park alanını inceledik. Buraya inşallah çok güzel bir mekan kazandırılacak. Belediye Başkanımızın ve çalışanlarının ellerine ve emeklerine sağlık, teşekkür ediyorum. Muhtarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımız ayrıca gençlere yönelik spor sahaları talebini bizimle paylaştılar.Belediye Başkanımız bununla ilgili süreci hızlı bir şekilde başlatmış, orada arsayla ilgili yaşanan sorunun aşılmasıyla birlikte gençlere yönelik bir adet futbol sahası ve çevre düzenlemesi tamamlanacak. Gündüzbey'de hem tamamlanan hem de devam eden hizmetlerde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum." diye konuştu.

Gündüzbey Sosyal Tesislerindeki inceleme ziyaretine AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gündüzbey'in Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz

Yeşilyurt, Gündüzbey, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Gündüzbey'in Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz' - Son Dakika


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