Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika

Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

21.03.2021 13:42
Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor, System.String[]

İstanbul'un ticaret merkezleri arasında bulunması nedeniyle gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Fatih'teki Tahtakale Mahallesi, kayıtlı 15 yaşayanıyla Dudulu OSB ile birlikte kentin en az nüfusa sahip iki mahallesinden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 nüfus istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Tahtakale, İstanbul'un en az nüfusa sahip iki mahallesinden biri haline geldi.

Ticaretin kalbinin attığı, farklı yerlerden kente gelen esnaf ve iş insanlarının uğradığı Tahtakale, gündüzleri ticaret merkezi olma özelliğini bugün de devam ettiriyor.

Tekstilden baharata, züccaciyeden kırtasiyeye onlarca ürünün toptan ve perakende satışa sunulduğu Tahtakale, gündüzleri yoğunken geceleri ise tenhalaşıyor.

Dudullu OSB ile birlikte İstanbul'un en az nüfusa sahip iki mahallesinden birisi olan Tahtakale'de yaşayanlar 15 kişi olarak belirlendi. Hanlarıyla ünlü Tahtakale'nin sakinleri, eski günlerini özlemle yad ederken, esnaf da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

EN KALABALIK MAHALLEDEN 6 BİN 778 KAT KÜÇÜK

Tahtakale, 101 bin 668 nüfusa sahip İstanbul'un en kalabalık mahallesi Adnan Kahveci'den yaklaşık 6 bin 778 kat daha küçüklüğüyle dikkati çekiyor.

Tahtakale nüfusunun, İstanbul'un diğer kalabalık mahallelerinden Küçükçekmece Atakent'ten 6 bin 657, Başakşehir Kayabaşı'ndan 6 bin 613, Maltepe Zümrütevler'den 5 bin 754, Bahçelievler Zafer'den yaklaşık 5 bin 645 ve Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nden yaklaşık 5 bin 258 kat daha küçük olduğu kayıtlara geçti.

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Seçer, yaptığı açıklamada, 59 yaşında olduğunu ve 3 dönemdir muhtarlık yaptığını söyledi.

Daha önce babasının Tahtakale'de 46 yıl muhtarlık yaptığını belirten Seçer, "Babamın vefatının ardından seçmenler bana gelip, 'Babanızı çok severdik, siz de ona istinaden değerli insansınız. Sizin devam etmenizi istiyoruz' dediler. Biz de öylece bu yola girdik ve bu şekilde devam ediyoruz. Tahtakale mahallemiz eskidir. Ticaret yönünden Türkiye'nin kalbidir diyebilirim." dedi.

Seçer, mahalleye eskisi kadar olmasa da rağbetin devam ettiğini, Tahtakale'de her şeyin hesaplısının bulunabildiğini ve esnafının iyi olduğunu ifade etti.

"MUHTAR OLMAKTAN GURURLUYUM"

Nüfusa kayıtlı olmayıp, Tahtakale'de geceleyen işçilerin de olduğunu anlatan Seçer, "Eskiden imalathaneler bulunduğu için kalanların sayısı çoktu. Hanlar, bekar evi olarak otel gibi kullanılırdı. Bir odada 5 ya da 10 kişi kalırdı. Bunlar kalkınca yatanlar da gitti. Son dönemde genelde odabaşı ve hamallar kalıyordu. Onlar da artık salgın nedeniyle kalmıyor, evlerine gidip geliyorlar." diye konuştu.

Seçer, Tahtakale gibi ekonomik anlamda önemli bir yer tutan mahallenin muhtarlığını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Devletin verdiği bir görevi, mührü taşıyorum. Bu da büyük bir şeref ve onurdur." şeklinde konuştu.

"1960'TAN BERİ TAHTAKALE'DE YAŞIYOR"

Mahalle sakinlerinden 77 yaşındaki Abdülkadir Sarıbıyık ise 1960'tan bu yana Tahtakale'de yaşadığını, 43 yıl boyunca esnaflık yaptığını söyledi.

Tahtakale'nin eskiden çok daha kalabalık olduğuna dikkati çeken Sarıbıyık, şu andaki hareketliliğin eskisi gibi olmadığını belirtti.

Sarıbıyık, eskiden esnafın daha çok bu civarda yaşadığını ifade ederek, "Tahtakale, gündüz çok kalabalık ancak gece kimseyi bulamazsınız. Çünkü esnafın evi mahalle dışında. Burada yaşamak benim için çok önemli. Aynı zamanda muhtarlıkta azayım." dedi.

"HERKES BİRBİRİNE BAĞLIYDI"

Mahalle sakini 72 yaşındaki Sabri Çiftçi de 1963'te geldiği Tahtakale'de çocukluk ve gençliğinin geçtiğini dile getirdi.

Kahvehane, lokanta ve fırında çalıştığını, zaman zaman gıda sektöründe iş yaptığını kaydeden Çiftçi, "Burada 11 kıraathane vardı ve hepsi de tıklım tıklım doluyordu. Herkes birbirine bağlıydı, birbirini tanırdı. Onlar dağıldı." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, o dönem seyyar satıcı, simitçi, manav, mısırcı ve kestaneci gibi çok farklı işleri yapan gençlerin mahallede bulunduğunu, bu kişilerin bekar odalarında kaldığını anımsattı.

"Konyalı, Malatyalı, Niğdeli, Nevşehirli, Kastamonulu herkes buradaydı. Hepsi buralardan ekmek yerdi." diyen Çiftçi, şimdilerde birçok değişimin yaşandığını kaydetti.

Çiftçi, "Tahtakale iyi bir yerdir. Dünyanın her tarafından buraya gelen vardır. Böyle bir yer fakat gece kimse yoktur. Gündüz çok kalabalık. Dünyanın her yerinden gelen Eminönü'ne, Tahtakale'ye gelir ama gece kimse yok." şeklinde konuştu.

Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tahtakale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk mesaj: Enflasyonda kalıcı düşüş için para politikası araçları etkin şekilde kullanılacak Savcılık Gergerlioğlu'nun gözaltı gerekçesini açıkladı! HDP'den videolu yanıt gecikmedi Rusya'da ders niteliğinde şaka! Dayağı görenler hemen maskelerini taktı Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi Aleyna Tilki, İşte Bu Benim Masalım dizisinden 2 milyon TL kazandı mı? İlk kez yanıt verdi         
11:08
Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti Biden uçağın merdivenlerinde düştü, Beyaz Saray'dan açıklama geldi: Şiddetli rüzgârdan dengesini kaybetti         
10:14
Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı         
09:08
Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı         
00:09
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı         
22:45
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir         
15:20
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, hayvanseverler isyan etti: Videoyu izlemeye devam edemedik         
12:16
Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti Erdoğan'ın imzasıyla feshedildi! Peki neydi bu İstanbul sözleşmesi? İşte 5 maddede özeti         
12:03
Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in son görüntüleri ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 13:52:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gündüzleri binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale mahallesinin nüfusunu duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei