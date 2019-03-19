Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezi Açıldı

Adıyaman'da, Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da, Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışa Adıyaman Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, kurum çalışanları, kurum gönüllüleri, yaşlılar ve çok sayıda kişi katıldı. Merkezin açılış kurdelesi merkeze gelecek olan yaşlılar tarafından kesilerek gerçekleştirildi. Çok sayıda yaşlı vatandaş ve ailesinin bulunduğu programda konuşan Adıyaman Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Cumhurbaşkanımız 2019 yılını yaşlılar yılı ilan etti. Bizler de bu talimatı bir seferberlik ruhu ile ilimizde 100 yaş ve üstündeki bütün yaşlılarımızı tespit ederek önce ziyaret etmek şartıyla evlerinde misafir olduk. Sonrasında yaşlılarımız ile ilgili Adıyaman il genelinde ne yapabilirizi konuştuk. Aktif Yaşlanma Merkezi gibi bir yerin ihtiyaç olduğunu gördük. Sağ olsunlar bütün arkadaşlarımız bir seferberlik ruhu içerisinde Aktif Yaşlanma Merkezini açtılar. Bundan sonra da yaşlılarımız dilerlerse hem kendi becerilerine dönük hem de deneyimlerini yeni kuşaklara aktarılması, bizim için bir fırsat olacak. Onlar da burada maharetlerini bu becerilerini sergileme fırsatı bulacaklar. Hani artık yaşlılığın istenmeyen bir sonmuş, arzu edilmeyen bir mertebe gibi değil de deneyimlerinden hayat tecrübelerinden faydalandığımız koca çınar dediğimiz gölgesi ile varlığıyla bire bir bizi yönlendirebilecek deneyimler olduğunun farkındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

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