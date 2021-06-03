Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Açılışa Hazırlanıyor - Son Dakika

Vali Sinan Güner'in başkanlığında yakın zamanda açılması planlanan Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Adem Topaca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Deniz Yılmaz ve merkezin personeli katıldı.

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Deniz Yılmaz tarafından merkezin çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi yapım ve onarım işleri tamamlanmış olup, peyzaj çalışmalarının bitirilmesinin ardından hizmet vermeye başlayacaktır.