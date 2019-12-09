Son Dakika Haberleri: Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor
Son Dakika Güncel Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor - Son Dakika

Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor

6 saat önce

Adıyaman'da Faaliyet Gösteren Güne Bakış Gazetesi 16.yıl dönümünü kutluyor.

Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor, System.String[]

Adıyaman'da Faaliyet Gösteren Güne Bakış Gazetesi 16.yıl dönümünü kutluyor.


8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetesi Sahibi Mustafa Yücekaya, 16'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, gazetenin okura ulaştığı ilk günkü heyecanını bugün de muhafaza ettiklerini dile getirdi. Yücekaya, "Okur gazetesi olma yolunda önemli bir merhale kat ettiğimizi, okurun güvenini kazandığımızı ve gazetemizle tanışan herkesin farklılığı gördüğü bir gazetenin Adıyaman'a kazandırılmasından mutluyum.


Güne Bakış Gazetemizin yayına başladığı ilk günden bugüne dek gazeteye emeği geçen ve halen farklı yerlerde mesleği icra eden arkadaşlarımızın da olduğunu düşündüğümüzde, Güne Bakış Gazetesi, aynı zamanda bir okul görevini de gördüğünü düşünebiliriz. İlk günden bu yana, gazetemize emek veren ve bir birinden değerli tüm arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyor, mizanpajından, dağıtımına kadar emeği geçen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Sadece Adıyaman'da değil, ulusal medya ve televizyonlarda da gündem olacak birçok haberin altına imzasını atmıştır. Adıyaman'da bugüne kadar birçok hizmetin zamanından çok daha önce yapılmasına vesile olan gazetemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın daha güzel şartlarda yaşaması ve bekledikleri hizmetlere bir an önce kavuşması için elinden geleni yapacaktır. Gazetemiz ne gazete sahiplerinin, ne çalışanlarının, ne de kurum veya kuruluşlarındır, gazetemiz, bu kentin gerçek sahipleri olan halkımızın gür sesi ve en tiz çığlığıdır. Yerel gazetelerin demokrasinin yerleşmesinde önemli bir görevi olduğunu düşünerek, başladığımız mesleğimizde, aynı düşünceyi sürdürüyoruz. Basın ne kadar özgür olursa, demokrasinin de o derece yerleşeceğine olan inancımızla, nice 16 yıllarda görüşmek üzere tüm Güne Bakış ailesi adına okurlarımıza selam ve saygılarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Ocak'tan itibaren Yeni Türk Lirası banknotlarının değeri kalmayacak
Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 14:57:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güne Bakış Gazetesi 16. Yılını kutluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]