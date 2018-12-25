Son Dakika Haberleri: Güne başlarken piyasaya bakış

Güne başlarken piyasaya bakış

55 dakika önce

ABD ile ilişkiler ve petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerden destek bulan dolar/TL 5.30'lar civarındaki hareketini sürdürüyor.

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ABD ile ilişkiler ve petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerden destek bulan dolar/TL 5.30'lar civarındaki hareketini sürdürüyor. Dışarıda ise Trump'ın Fed'e yönelik söylemleri ve ABD hükümetinin geçici olarak kapanmış olması risk iştahını negatif etkiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:28 

Fed, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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