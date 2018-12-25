Güne başlarken piyasaya bakış
55 dakika önce
ABD ile ilişkiler ve petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerden destek bulan dolar/TL 5.30'lar civarındaki hareketini sürdürüyor.
ABD
ile ilişkiler ve petrol fiyatlarındaki düşük seviyelerden destek bulan dolar/TL 5.30'lar civarındaki hareketini sürdürüyor. Dışarıda ise Trump
'ın Fed
'e yönelik söylemleri ve ABD hükümetinin geçici olarak kapanmış olması risk iştahını negatif etkiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:28
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