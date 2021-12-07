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Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

07.12.2021 11:45

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 783 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, cumhuriyet altını da 5.236 liradan alıcı buluyor.

Dün 795,9 lira ile tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 789,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne dolar kurundaki gerilemeye paralel düşüşle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 783 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, cumhuriyet altını da 5.236 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.783 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti. Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksi, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor

Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne düşüşle başlamasının ardından altının gram fiyatı 783 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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