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Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor

02.09.2021 11:03

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,27 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro 9,82'den, sterlin 11,43'den alıcı buluyor.

Dün yurt içinde açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerinin yıllık bazda yüzde 21,7 ile rekor seviyeye işaret etmesinin ardından 8,2761 ile 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,2960'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından 8,2655'e kadar gerilerken, saat 10.50 itibarıyla 8,2750'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 9,8254'ten, sterlin/TL ise 11,4361'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, dün 92,378 ile 6 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün dar bantta yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1859 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,1842 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dün ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan ADP özel sektör istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki haftadır içinde bulunduğu düşüş trendini sürdürdüğünü söyledi. ABD, istihdam piyasası gelişmelerinin para politikaları üzerinde enflasyon kadar önemli olduğuna işaret eden analistler, bu kapsamda yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini, veri öncesi döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini kaydetti. Analistler, bugün yurt içinde ihracat, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ise fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini aktararak, dolar endeksi için 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 92,1'in önemli destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor - Son Dakika


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