Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 16,64'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından 16,63'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 17,39'dan, sterlin/TL ise20,20'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 105'in hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,0450 seviyesinde hareket ediyor.

RESESYON ENDİŞESİ PİYASALARDAKİ OYNAKLIĞI TETİKLİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından dün düzenlenen merkez bankacılığı forumunda yetkililerin yaptığı açıklamalar, yüksek enflasyon karşısında resesyon olasılığına rağmen ne gerekiyorsa yapılacağına işaret etti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini, ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu söyledi. ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonu yüzde 2 seviyesine indirmek için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti. Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve bu paralelde güçlenen resesyon endişeleri ile piyasalarda oynaklığın sürdüğünü söyledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTISINDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.



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