Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

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