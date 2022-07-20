Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor

20.07.2022 11:03

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 11.00 itibariyle 965 lira seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 1544, cumhuriyet altını ise 6530 liradan alıcı buluyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 965,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 965 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.583 lira, Cumhuriyet altını da 6.468 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,1 artışla 1.711,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.708,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, yarınki Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları öncesinde altın fiyatlarının dar bant içinde yatay bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.690 doların destek, 1.730 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
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