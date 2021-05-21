Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor

21.05.2021 11:38

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 505 lira seviyesinde işlem görürken; aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını ise 3.349 liradan satılıyor.

Dün altının onsundaki yükseliş ve dolar kurundaki düşüş faktörlerinin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 505,8 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Bugün ise güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 505,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.349 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,4 yükselişle 1.877 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,2 azalışla 1.874 dolar seviyesinde dengelendi.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini yavaşlattığını, bu kapsamda bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşması ve veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor

Merkez Bankası, Cumhuriyet, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez! Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Game of Drones: Maket uçak saldırılarının arkasında Kanada olabilir Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Nefes kesen Camdaki Kız dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'ı dövüyor Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti

Son Dakika Haberleri
12:02 Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak
11:57 2022'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de gerçekleşecek
11:54 Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi
11:46 İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı
11:38 Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
11:37 Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'yi unutamıyor: Aşk kolay kolay bitmez!
11:15 Meteoroloji saat verip dolu uyarısı yaptı! Hazırlıklara başlayın
11:14 Aboubakar'da, Fenerbahçe iddialarına sert yanıt: Ben gurursuz bir insan değilim
11:05 Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu
10:55 Köpeklere taş atan gençle, onları elleriyle besleyen kadın tartıştı, sosyal medya ikiye bölündü
Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak Fenerbahçe'de karar verildi: Emre Belözoğlu'na veda edilecek, bir hafta içinde yeni teknik adam belli olacak         
12:03
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi Ayvalık'ı, fırtına esir aldı! Bir vatandaşın dalgaların beşik gibi salladığı tekneden denize düştüğü anlar ise kaydedildi         
11:41
Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi Angelina Jolie, kadın işçi istihdamı için kamera karşısına geçti! Dakikalarca arılarla poz verdi         
11:25
Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu Son Dakika! Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın güncellemesinin Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu         
11:05
Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı Beşiktaşlı Sülün, lüks aracıyla halk otobüsü kovalayan Amokachi'nin yaptıklarını utanarak anlattı         
11:00
Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü         
10:29
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 12:24:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güne düşüşle başlayan gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement