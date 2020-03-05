Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güne giden bayanlar kaza yaptı; 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Gülser Eryılmaz idaresindeki 03 L 4674 plakalı otomobil, Hüdai Kaplıcaları yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Güleç, Makbule Yetiş, Gülşen ve Hacer Gökpınar yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melek Güleç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgilere göre otomobilde bulunan kadınların, kaplıcada bayanlar arasında düzenlenen güne gittikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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