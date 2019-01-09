Güne Karla Uyanan Gaziantep'te Yollar Buz Pistine Döndü

Gaziantep'te gece başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini ayaza bırakırken kentin pek çok noktasında yollar buz pistine döndü.

Gaziantep'te gece başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini ayaza bırakırken kentin pek çok noktasında yollar buz pistine döndü. Araç ve yayalar buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.



Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de kış şartları etkisini sürdürüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde başlayıp sabaha kadar süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde kesilen kar yağışı yerini ayaza bırakırken şehir merkezinde pek çok cadde ve sokak buz pistine döndü. İşe giden vatandaşlar ve öğrenciler buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle araçlar kaygan yollarda sağa sola savruldu, bazı araçlar ise yokuş çıkmaya çalışırken geri kaydı. Kimi araçlar da buz pistine dönen yollarda kayarak ilerleyebildi. Buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza ve binlerce TL'lik hasar meydana geldi.



Kaygan yollarda daha fazla sıkıntı yaşanmaması için belediye ekipleri çalışmalar yaparken, emniyet güçleri de dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı. - GAZİANTEP

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