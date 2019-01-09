Son Dakika Haberleri: Güne Karla Uyanan Gaziantep'te Yollar Buz Pistine Döndü

Güne Karla Uyanan Gaziantep'te Yollar Buz Pistine Döndü

1 saat önce

Güne karla uyanan Gaziantep'te yollar buz pistine döndüGAZİANTEP - Gaziantep'te gece başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini ayaza bırakırken kentin pek çok noktasında yollar buz pistine döndü.

Güne karla uyanan Gaziantep'te yollar buz pistine döndü

GAZİANTEP - Gaziantep'te gece başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren yerini ayaza bırakırken kentin pek çok noktasında yollar buz pistine döndü. Yollarda ilerlemeye çalışan araç ve yayalar buzlanmalar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu gibi Gaziantep'te yoğun kış şartları etkisini sürdürüyor. Gaziantep'te gecenin ilerleyen saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde duran kar yağışı yerini soğuk ayaza bırakırken şehir merkezinde pek çok cadde ve sokak buz pistine döndü.
Buzlanmış yollarda işine gitmek isteyen vatandaşlar ve okuluna yetişmeye çalışan öğrenciler zor anlar yaşadı. Kar ve buzlanma nedeniyle araçlar kaygan yollarda sağa sola savruldu, bazı araçlar ise yokuş çıkmaya çalışırken geri kaydı. Kimi araçlar ise buz pistine dönen yollarda kayarak ilerleyebildi. Buz pistine dönen yollarda çok sayıda tek ve çift taraflı kaza meydana gelirken araçlar ile yollarda binlerce TL'lik hasar meydana geldi.
Kaygan yollarda daha fazla sıkıntı yaşanmaması için belediye ekipleri çalışmalar yaparken, emniyet güçleri de dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

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