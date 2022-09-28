Güne kötü başladı! Bitcoin, 20 bin doların altını gördü - Son Dakika
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Güne kötü başladı! Bitcoin, 20 bin doların altını gördü

28.09.2022 10:01

Kripto borsalarında en fazla tercih edilen sanal paramı birimi olan Bitcoin, yükseliş yakalayarak son bir haftanın en iyi performansını gösterdi. Buna karşın güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz gün 20 bin doların üzerine çıkan sanal para, bu sabah saatlerinde 20 bin doların altına düştü. Ethereum ise 1.282 dolar seviyesinde seyrediyor.

Üzerinde en fazla işlem yapılan sanal para birimi olan Bitcoin, haftaya iyi bir yükselişle başlayarak son günlerin en iyi artışını yaşadı. Bu sabah saatlerinde ise kripto parada düşüş gözlendi.

BİTCOİN 20 BİN DOLARI ALTINA DÜŞTÜ

Dolardaki yükseliş hızının yavaşlaması ve değerli metallerde yaşanan yükseliş kripto borsalarına olumlu olarak geri döndü. Hafta başında sanal para piyasaları bir toparlanma yaşayarak yükseldi. 27 Eylül'de 20 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, bir sonraki gün olan 28 Eylül sabahına düşüşle başladı.

YÜZDE 1,75'LİK DEĞER KAYBETTİ

Bitcoin, bir önceki gün20 bin 332 dolar değerlenirken bu sabah saatlerinde 18.746,50 dolara kadar geriledi. Dijital para 1,75 oranında değer kaybı yaşadı.

ETHEREUM 1.282 DOLARA ÇEKİLDİ

Benzer bir düşüş Ethereum'da da yaşandı. Bir önceki gün yüzde 7 civarında artarak 1.389,75 dolar seviyelerine yükselen sanal parada gerileme yaşandı 28 Eylül sabah saatlerinde dijital para yüzde 3, 44 değer kaybı ile 1.282 dolara düştü.

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Son Dakika Finans Güne kötü başladı! Bitcoin, 20 bin doların altını gördü - Son Dakika


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