Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi - Son Dakika
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Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi

01.11.2022 09:00

Güne sisle başlayan İstanbul'da Altunizade metrobüs durağında insan seli yaşandı. Metrobüs seferlerinin yetersiz kalması ve kalabalık nedeniyle işlerine geç kalanlar isyan etti.

İstanbul'da etkili olan sisli hava, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edilen vapur seferleri oldu. Bu sebeple ve sis nedeniyle özel araçlarını çıkarmayan vatandaşlar ise metrobüse akın etti.

Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi

DURAKTA İNSAN SELİ

Özellikle Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı. Duraktaki üst geçitte insanlar adım atamayacak duruma geldi. İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, üst geçitte ilerlemekte zorlanırken, duraklardaki kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi

TRAFİK YOĞUNLU ARTTI

Öte yandan kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik yoğunluk haritasında yüzde 63 görüldü. Durakta araçlara binmek için adeta savaş veren vatandaşlar ise tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi
Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi
Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi
Metrobüste insan seli! Altunizade durağında adım atmak bile imkansız hale geldi
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