Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor

10.06.2022 11:58

Güne yatay başlayan altının gram fiyatı, 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.020,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.845,50 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini kaydederek, altının ons fiyatının dar bantta hareket ettiğini söyledi. ABD'de enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendirebileceği öngörülüyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finansal istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Altının gram fiyatı 1.016 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.016 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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