Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 686,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 yükselişle 698,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.151 lira, cumhuriyet altını da 4.687 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.805 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatında, küresel bazda zayıf veri gündemi ve Noel ile yılbaşı tatillerinin birleştirilmesiyle sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar ile bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.810 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.