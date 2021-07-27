Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor

Yükselişe geçen gram altın 495,8 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek 815, Cumhuriyet altını ise 3 bin 330 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı. ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR? Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 495,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.799 dolardan alıcı buluyor. Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi. ALTININ ONS FİYATI 1830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti. GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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