Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti. Bugün İngiltere Merkez Bankası 'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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