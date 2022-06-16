Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor

16.06.2022 11:14

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 1.017 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, cumhuriyet altını da 6.791 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,22 artışla 1.016 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.06 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde, 1.017 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.648 lira, Cumhuriyet altını da 6.791 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.829 dolardan işlem görüyor.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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