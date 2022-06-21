Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor

21.06.2022 11:14

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 1022 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.656 lira, cumhuriyet altını da 6.861 liradan satılıyor.

Dün altının gram fiyatı, günü yatay bir seyir izleyerek 1.024 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının 1.022 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.656 lira, Cumhuriyet altını da 6.861 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.834,7 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerine karşın, ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin piyasalarda risk algısını düşürdüğünü belirterek, para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bugün, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

YORUMLAR
500
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı! 1.025 lira seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:46:34. #1.13#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement