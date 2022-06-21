Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının gram fiyatı, günü yatay bir seyir izleyerek 1.024 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının 1.022 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.656 lira, Cumhuriyet altını da 6.861 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.834,7 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerine karşın, ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin piyasalarda risk algısını düşürdüğünü belirterek, para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bugün, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.



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