Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 489,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugün yükselişini üst üste 9. işlem gününe taşıyarak, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 490,6 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3.274 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.831 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel piyasalarda enflasyon endişesinin arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Bugün yüzde 1,63'e kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor. Bugün, yurt içi piyasaların öğlene kadar açık olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin seyrinin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı - Son Dakika Ekonomi