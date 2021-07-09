Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 503,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 504,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, cumhuriyet altını da 3.369 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.805 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerine olan talebin kısmen de olsa azalmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.