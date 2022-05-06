Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor

06.05.2022 11:14

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 899 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.475 liradan, cumhuriyet altını ise 6.023 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşı, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 yükselişle 897,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 898,6 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.475 lira, Cumhuriyet altını da 6.023 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.875 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını ve buna paralel altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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