Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor

20.05.2022 11:30

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 948 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.523 lira, cumhuriyet altını da 6.266 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 948 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.523 lira, cumhuriyet altını da 6.266 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN 1.880 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti. Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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Altın fiyatları(YORUM): Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 18 Mayıs 2022 CUMHURİYET ALTINI fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları(YORUM): Cumhuriyet altını bugün ne kadar? 18 Mayıs 2022 CUMHURİYET ALTINI fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü? 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 948 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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