Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor

30.05.2022 10:48

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 979 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.568 lira, cumhuriyet altını da 6.458 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe karşın, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 967,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 979 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYETTE SON DURUM

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.608 lira, Cumhuriyet altını da 6.570 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,5 artışla 1.863 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

YORUMLAR
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Dolar/TL 16,38 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 16,38 seviyelerinde işlem görüyor Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Enflasyon, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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