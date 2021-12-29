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Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor

29.12.2021 11:01

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,10 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 13,68'den, sterlin ise 16,24'ten alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 11,8277'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,3 artışla 12,1040 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,2 değer kazanarak 13,6840'tan, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,2430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,2 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1300'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yılın son işlem günlerinde piyasalarda oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 2022 yılına ilişkin para ve kur politikası metninde, zorunlu karşılıkların, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanılacağı belirtilerek, 2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacağı, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceliklendirileceği kaydedildi. Bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve stok verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

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Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor - Son Dakika
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