Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor. - Son Dakika

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Dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 13,6270 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,4950'den, sterlin/TL ise 18,5640'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini ifade eden analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi. Analistler, makroekonomik veri takviminde ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin bulunduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.