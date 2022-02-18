Üye Girişi
Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor. - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.

18.02.2022 11:15

Vatandaşlar tarafından araştırılan güncel döviz kurlarında bugün dolar 13,62 liradan satışta. Aynı dakikalarda euro 15,49'dan, sterlin ise 18,56'dan işlem görüyor.

Dün sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 13,5845'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 13,6270 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,4950'den, sterlin/TL ise 18,5640'tan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1370'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin taraflardan gelen açıklamaların piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğunu kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini ifade eden analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi. Analistler, makroekonomik veri takviminde ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin bulunduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Sterlin, Döviz, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor. - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:10 Öğle uykusuna yatan 4 yaşındaki çocuk, bir daha uyanamadı! Anaokulu sahibi ve öğretmen serbest bırakıldı
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkilileri: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
09:43 Tayland'da insanlık dışı görüntüler! Maymunları bez çantalara koyup asmışlar
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:06 Minibüs şoförünü önce uyardı sonra yumruk yumruğa kavga etti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 11:24:08. #1.11#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement