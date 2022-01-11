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Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi

11.01.2022 11:39

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,87 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,74'ten, sterlin ise 18,89'dan alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 13,8329'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,87 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,74'ten, sterlin/TL ise 18,89'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 95,8 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1340'tan alıcı buluyor.

PİYASALAR POWELL VE LAGARDE'YE ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelenmeye başladığını, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını kaydetti. Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacakları konuşmaların küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

12 AYLIK CARİ İŞLEMLER AÇIĞI 14,2 MİLYAR DOLAR

Öte yandan bugün, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsindeki mevduat ve katılım fonları hesaplarını TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) desteklerinden faydalanabileceğine ilişkin tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bugün TCMB tarafından açıklanan verilere göre ise Kasım 2021'de ödemeler dengesi 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Analistler, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5'in direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

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Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi - Son Dakika
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