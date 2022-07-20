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Bu gelişmelerle doların diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa zayıfladığını aktaran analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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