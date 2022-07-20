Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor

20.07.2022 11:34

Kapanışı 17,56 liradan yapan dolar, güne yükselişle başlamasının ardından 17,56 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 17,56'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 17,58'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 17,98'ten, sterlin/TL yüzde 0,20 primle 21,10'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi de yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesinde 1,0230 seviyelerinde dengelendi.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ ARTIRIMINDA

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilerin devam ettiğini belirterek, Avro Bölgesi'nde rekor seviyeye çıkan enflasyon nedeniyle ECB'nin yarınki toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin güçlendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle doların diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa zayıfladığını aktaran analistler, bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor - Son Dakika
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