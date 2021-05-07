Güne yükselişle başlayan dolar, 8,30'dan işlem görüyor

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,43 altında 8,2810'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,3002'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, euro/TL 10,0307'den, sterlin/TL ise 11,5638'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 90,8 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de yüzde 0,08 artışla 1,2070'ten alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,5740 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin gündemin odağında olduğunu belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi. ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerden tarım dışı istihdamın nisanda 978 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 6'dan yüzde 5,8'e gerilemesi bekleniyor.