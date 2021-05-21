Güne yükselişle başlayan dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor

21.05.2021 11:21
Güne yükselişle başlayan dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor, System.String[]

Güne yükselişle başlayan dolar, 8.37 seviyelerinde işlem görürken; aynı dakikalarda euro 10.24'ten, sterlin ise 11.89'dan satılıyor.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüşe paralel değer kaybeden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,3798'den tamamladı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Yeni güne yükselişle başlamasının ardından dolar, saat 11.20 itibarıyla 8,37'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro yatay bir seyirle 10,24'ten, sterlin ise önceki kapanışın hemen altında 11,8930'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 89,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,04 artışla 1,2233'ten alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,6350 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Analistler, enflasyonist endişeler ile istihdam piyasasında henüz salgın öncesi seviyelerin yakalanamamasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) net bir sözlü yönlendirme yapmasını zorlaştırdığını ifade etti. Bu noktada bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da bugün yapacağı konuşma yapacağını bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Güne yükselişle başlayan dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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