Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 16,50 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,45 üzerinde 16,4673'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.34 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 16,5040'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 17,7580'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 20,7560'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 düşüş kaydetmesinin ardından bugün de 101,7'ye gerilerken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 1,0760'tan işlem görüyor. Analistler, enflasyon ve büyüme odaklı endişeler gündemdeki yerini korusa da dün ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar endeksinde geri çekilme yaşandığını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin döviz piyasalarının seyri açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, Avro Bölgesi'nde perakende satışların da takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,6'nın altına inmesi durumunda 101'in destek, olası yükselişlerde ise 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 2,98, yıllık yüzde 73,50 artışla beklentilerin altında kaldı.

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