Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor

22.06.2022 10:53

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL,17,36 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 18,21 Sterlin/TL ise 21,14 üzerinden satılıyor.

Dün dar bir bantta yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,02 üzerinde 17,3369'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 17,35'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL 18,21'den, sterlin/TL ise21,14'den satılıyor. Dolar endeksi, dün 104'ün altını görmesinin ardından yükselişe geçti ve bugün 105'i test etti. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 1,04'te dengelendi.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi artan resesyon endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi. Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin küresel çapta dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını aktaran analistler, Powell'ın bugün ve yarın Senato'ya sunacağı para politikası raporu ve Fed'in yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da gündemin odağında bulunduğunu, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105,8'in direnç, 103,9'un ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

YORUMLAR
500
Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor Asya borsaları sert düştü Asya borsaları sert düştü
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:54:42. #1.13#
SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 17,36 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement