"Günebakan Okullar Projesi"yle okullar arasında gönül köprüleri kuruluyor - Son Dakika

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm eğitim kurumlarında yaşatmak, okullarda birlikte hareket etme bilincini pekiştirip eğitime yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla oluşturulan "Günebakan Okullar Projesi", kentteki 1036 okulda uygulanmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, projeyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, öğrencilerin ideal kişilik ve davranış özellikleri kazanması, kurumlar arası dayanışma ile kardeşlik bağı gibi pek çok kazanımın hedeflendiği belirtildi.

Geçen yıl 26 Kasım'da projenin Valilik tarafından onaylandığı ve kardeş okul eşleştirmelerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Okul yöneticileri 'samsunomgep.meb.gov.tr' internet sayfasından kardeş okul eşleştirmelerini öğrenerek belirtilen iş takvimi doğrultusunda kardeş okulların yapacakları çalışmaları sistem üzerinden yürütebilecek." ifadesine yer verildi.

Proje kapsamında okul ve öğrencilere pek çok kazanım sağlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitap okuma çalışmaları, çevreye duyarlılık faaliyetleri, huzurevi ziyaretleri gibi gönüllülük faaliyetleri, sera ve bahçe çalışmaları, akıl ve zeka oyunları, satranç turnuvaları, geleneksel çocuk oyunları, futbol, voleybol, basketbol maçları, kodlama etkinlikleri, sinema ve tiyatro etkinlikleri gibi birçok alanda kardeş okullar birbirleriyle etkileşim halinde olacaktır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçların yanı sıra manevi değerler gözetilerek hazırlanan "Günebakan Okullar Projesi" hem Samsun hem de tüm Türkiye için adından çok bahsettirecek güçlü bir proje olarak önümüzdeki günlerde faaliyetlerine devam edecektir."