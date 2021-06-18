Günebakış Gazetesi Başyazarından Rektörümüze Ziyaret - Son Dakika

Günebakış Gazetesi'nin imtiyaz sahibi ve başyazarı Ali Öztürk, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Üniversitemizin kuruluşu, gelişimi, geldiği nokta, hayata geçirilen yatırımlar ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler konuşuldu.

Rektörümüz, Üniversitemizin 2006 yılında kurulduğunu hatırlatarak ülkemizin genç eğitim kurumlarından biri olan RTEÜ'nün yeni nesil bir devlet üniversitesi olduğunu söyledi.

Üniversitemizin niteliği, akademik kadrosu, akademik başarısı, eğitim imkanları, fiziki altyapısı, laboratuvarları ve zengin kütüphanesi ile dikkat çeken bir eğitim kurumu olduğunu belirtti.

Rektörümüz, bilginin üretime dönmesinin ülkemizin kalkınmasının temel dinamiği olduğu gerçeğini benimsediklerini ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.,

Ali Öztürk ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin bölgenin parlayan yıldızı bir üniversite olma niteliği taşıdığını ifade ederek Üniversitemizin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydetti.

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