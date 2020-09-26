GÜNEKAB çöpten elektrik üretecek - Son Dakika

Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) Başkanı Olcay Soran, Keşan ilçesinde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne kuracakları elektrik üretim tesisi ile metan gazından bin 200 haneye yetecek elektrik üretimi yapılacağını söyledi.

Soran, GÜNEKAB Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının ardından, Meclis üyelerine Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ni gezdirerek, burada kuracakları elektrik üretim tesisi hakkında bilgi verdi.

Atıkların artık hammadde ve enerji kaynağı olacağını belirten Soran, "Projenin maliyeti 1,5 milyon dolardı. Bunu da kısa süre içinde amorti etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz en geç kasım ayı başında elektrik üretimi gerçekleştirmektir. Bir sonraki aşamada da ayrıştırma tesisini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

GÜNEKAB Birlik Müdür Vekili ve Çevre Mühendisi Serbay Aksu ise Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne günde ortalama 145 ton çöp geldiğini ifade etti.

Aksu, şunları kaydetti:

"Burada depolanan çöpler, çürütüldükten sonra vakum pompalarıyla beraber öncelikle ön arıtma sistemine gelecek ve 430 metrekarelik balonda depolandıktan sonra tekrar booster ünitesinden geçip motora verilecek. Tesis faaliyete geçtikten sonra ilk başlarda, saatte 600 kilowattlık enerji üretmeyi planlıyoruz. İlerleyen süreçte çöpün yıllanması ile tam kapasiteye geçilecek ve 600 kilowatt, saatte 1200 kilowatt'a çıkacak. Hedefimiz bu yönde. Bu üretim ile bölgemizdeki 1200 hanenin duyduğu elektrik ihtiyacını üretmiş olacağız."