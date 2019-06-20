Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi
28 dakika önce
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Daimi Encümen Üyeliğine seçildi.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:08 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ömer Günel
, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin (JKBB) Daimi Encümen Üyeliğine seçildi.
Jeotermal kaynağa sahip üye belediyeleri bir araya getirerek dayanışmayı ve koordinasyonu arttırmak ve jeotermal enerjinin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle faaliyet yürüten JKBB'nin 2019 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara
'da yapıldı. Kuşadası Belediyesi
'ni temsilen Meclis Üyeleri Funda Şenol ve Hasan Çelik
'in katıldığı meclis toplantısında yapılan oylamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, JKBB Daimi Encümen Üyesi oldu. Toplantıda Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
ise JKBB başkanı olarak seçildi. - AYDIN
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