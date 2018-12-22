Güner, "Ben Öldükten Sonra Müdahalenin Hiçbir Anlamı Yok"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, şiddete uğrayan kişiler için savcılık, karakol ya da jandarma ekiplerinin gereğini yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Ben öldükten sonra, bana şiddet uygulandıktan sonra müdahalenin hiçbir anlamı ve önemi yoktur" dedi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, şiddete uğrayan kişiler için savcılık, karakol ya da jandarma ekiplerinin gereğini yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Ben öldükten sonra, bana şiddet uygulandıktan sonra müdahalenin hiçbir anlamı ve önemi yoktur" dedi.



Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, bir televizyonun canlı yayın konuğu olarak, toplumsal şiddetin nedenleri ve önlenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Güner, "Toplumumuzda şiddeti uygulayan değil, şiddete maruz kalan utanıyor ve suçluymuş gibi şiddete uğradığını gizliyor. Şiddete ya da haksızlığa maruz kalan kadınlarımız, Mersin Adliyesi 4. katta bulunan Kadın Hakları Merkezimize başvurabilir" ifadelerini kullandı.



"Çocuktan gelin olmaz"



Kanunda evlilik yaşının 18 olduğunu belirten Güner, "Evlilik, 17 yaşında ise aile velayeti ile mümkün olabiliyor. Bunların dışında 18 yaşından küçük çocukların evlendirilmesine yasada yer yok, çocuk istismar edilmiş oluyor. Çocuktan gelin olmaz. Şiddete uğrayan illaki ağzı gözü mor bir şekilde karakola gitmesi gerekmiyor. Şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayette bulunanlar için savcılık, karakol, jandarma gereğini yapmak zorunda. Ben öldükten sonra, bana şiddet uygulandıktan sonra müdahalenin hiçbir anlamı, önemi yoktur" şeklinde konuştu. - MERSİN

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