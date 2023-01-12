Güner Group yönetim Kurulu üyesi Furkan Güner'in hayat hikayesi - Son Dakika
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Güner Group yönetim Kurulu üyesi Furkan Güner'in hayat hikayesi

12.01.2023 17:33
Güner Group yönetim Kurulu üyesi Furkan Güner'in hayat hikayesi

Güner Group Yönetim Kurulu Üyesi Furkan GÜNER, Kahramanmaraş Elbistan'da 1998 tarihinde dünyaya gelen genç girişimci Furkan GÜNER; İlk ve orta öğretim yıllarını Elbistan, lise yıllarını İstanbul'da tamamlayarak, Ankara Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama eğitimi almıştır.

İnşaat, Gayrımenkul , Yazılım sektörüne adım atmasıyla birlikte kısa zamanda söz konusu sektörlerde dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmiştir.

Genç Yaşta Başlayan Ticaret Hayatı

Henüz 24 yaşında olan Furkan Güner, birçok sektörde girişimcilik ruhuyla ticaret hayatına erken yaşlarda başlayarak, 2020 yılında Güner Group Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. Bu tarihten itibaren sektörel bazda önemli sorumluluklar almış ve bu sorumluluğunu kazandığı başarılarla üst seviyeye çıkarmıştır.

Ankara Meclis Kolları Başkanlığına Yükseldi

Furkan Güner, 2022 yılında Başkent Ankara Platformu ve Ankara Meclisi Gençlik Kolları Başkanı seçilerek yeni bir başarıya imza atmıştır.

Başkent Ankara Platformu ve Ankara Meclisi misyonunu, tüm yurt sathına yayabilmek için Sağlık, Eğitim, Tarım, Sanayi, Bilim ve Teknoloji gibi alanlar ile iç yönetimi sağlayacak proje geliştirme, araştırma geliştirme, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda gençlik kolları teşkilatını oluşturan Güner,

Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'ye sahip çıkma, yurttaş olma bilincini ve millet olarak yardımlaşma ruhunu geliştirme amacı doğrultusunda il, ilçe ve beldelerde faaliyetlerine devam etmektedir.

"Her iş mutlaka, yeterli bir emeği, özenli bir çalışmayı gerekli kılar." sözünü ilke edinen Furkan Güner çalışmalarına bu misyon ve vizyon ile yön vermeye devam etmektedir.

Dijital Yatırımlar İle Geleceğe Hazırlanıyor

Furkan Güner, çağın teknoloji çağı olduğunun bilinci ile hareket etmekte ve dijital alanlara da yatırımlar yapmayı sürdürmektedir. Güner, yazılım alanında Wesigo adlı bir girişime de imza atmıştır. Wesigo ile işletmelerin her türlü ihtiyacı eksiksiz bir şekilde karşılanmakta, Dijital argümanlar sayesinde markalar ile hedef kitleleri bir araya getirilmekte, alanında son derece uzman kişiler sayesinde işletmelerin ihtiyaçları en doğru analizler ile belirlenmektedir.

Wesigo bünyesinde geliştirdiklerini kaydeden Furkan GÜNER;

Tadilat ihtiyacı olan kişilerin kolayca usta veya firmalara ulaşarak zaman kaybetmeden kendi ihtiyaçlarına anlık teklif alabilecekleri, usta ve firmalar ile kısa mesajlaşma ile bütçelerine uygun pazarlık yapabildikleri ve daha birçok özelliği ile Türkiye'nin Tadilat Platformu olma yolunda ilerleyen e-tadilat platformunu 2023 yılı itibari ile piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Güner Group Kuruluş Hikâyesi

1991 yılında temelleri Hayri Güner tarafından atılan Güner Group; inşaat, yatırım, gayrimenkul, bilişim teknoloji ve petrol gibi birçok sektörde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 30 yılın kendilerine vermiş olduğu tecrübe, yapmış oldukları işlere yansımıştır. Müşteri memnuniyetine oldukça titiz şekilde yaklaşan Güner Group, müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.Yurt dışı ve yurt içinde faaliyetler içerisinde yer alan Güner Group; inşaat, gayrimenkul, yatırım, Wesigo bilişim ve Ses Group gibi alanlarda yurt içi çalışmaları yapmakta ve yurt dışında da HSFG Group adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

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