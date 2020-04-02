Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.Ertuğrul Güner "Kdz. Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 'Psikososyal Destek Hattı' oluşturulmuştur" dedi.



Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.Ertuğrul Güner, yeni tip korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında günlük yaşamı kısıtlanan bireylerin ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek, özellikle izolasyon ve karantina sürecinde olan ve yaşadıkları stres, kaygı ile mücadele etmede sorun yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla " Psikososyal Destek Hattı " kurduklarını söyledi. Güner, yapmış olduğu yazılı açıklamada şöyle dedi:



"Dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını, fiziksel sağlığın yanında, yol açtığı kaygı ve panik nedeniyle ruh sağlığı için de risk oluşturmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında günlük yaşamı kısıtlanan bireylerin ruh sağlığını korumak ve iyileştirmek, özellikle izolasyon ve karantina sürecinde olan ve yaşadıkları stres, kaygı ile mücadele etmede sorun yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi'nde "Psikososyal Destek Hattı "oluşturulmuştur. Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimcilerden oluşan ekip, hafta içi 08: 30-17: 30 arasında hizmet vermekte olup, merkez ve ilçelerimizde psikososyal destek almak isteyen tüm vatandaşlarımız 0 (372) 317 17 85 numaralı destek hattını arayıp ücretsiz bilgi alabilirler." - ZONGULDAK