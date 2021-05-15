Güneş Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Güneş Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Güneş alerjisi, güneş ışınlarına karşı ciltte meydana gelen rahatsızlıklar olarak ifade edilebilir. Güneş alerjisi cilt üzerinde kabarıklar ve kaşıntılar oluşmasına sebep olmaktadır. Üstelik batma ve yanma gibi belirtileri de olan güneş alerjisi nadir olarak görülse bile yaşamı oldukça zorlaştıran nitelikte bir alerji olma özelliğine sahiptir.

Güneş Alerjisi Nedir?

Güneş alerjisi, güneş ışınlarının cilde değdiği takdir de ciltte oluşturduğu rahatsızlıklar olarak ifade edilebilir. Cilde değen güneş ışınları sonucunda cilt üzerinde kırmızı renkli benekler veya çizgiler oluşur. Üstelik oluşan bu kızarıklıklar aynı zamanda da kaşıntı veya acı hissini de beraberinde getirir. Güneş alerjisi olan kişiler özellikle alerjinin yoğun olarak yaşandığı aylarda dışarı çıkma konusunda oldukça zorluk yaşamaktadır. Cilde temas eden güneş ışınları sonucu oluşan alerjinin farklı yan etkileri de bulunmaktadır. Güneş alerjisi aynı zamanda da güneş ürtikeri olarak bilinmektedir.

Güneş Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Güneş alerjisinin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Ancak güneş alerjisinin oluşabilmesi için cildinize güneş ışınlarının doğrudan temas etmesi gerekmektedir.

Güneş ışığına karşı nadir görülen bir alerji olarak bilinir.

Özellikle yaz aylarında ve öğle saatlerinde yoğun bir şekilde deriye gelen güneş ışınları sonucu deride incelme meydana gelebilir.

Güneş Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Güneş Alerjisi Belirtileri

Güneş alerjisi, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınması sonucunda ciltte meydana gelmekte olan alerjik reaksiyonlardır.

Güneş ışığına çıkıldığı zaman ciltte kaşıntı ve kabarıklıklar oluşur.

Ciltte kurdeşen oluşmasına neden olur.

Aynı zamanda nefes almada zorluk da meydana gelir.

Güneş ışınlarına maruz kaldıktan sonra mide bulantısı ve baş ağrısı meydana gelebilir.

Tansiyon düşmesine de sebep olduğu bilinmektedir.

Güneş Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Güneş alerjisi karşı yoğurt cilde oldukça iyi gelmektedir. Güneş ışınlarına bağlı olarak ciltte meydana gelen incelmelere karşı yoğurt sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Kuru ciltler güneş ışınlarından daha yoğun bir şekilde cilde çekmektedir. Bu yüzden cilde yoğun bir şekilde gelen güneş ışınları için bol miktarda su içilmesi gerekmektedir.

Yaz mevsiminde güneş alerjisi daha fazla görülmektedir.

Çinko içerikli bitkisel yağların da düzenli bir kullanım sağlandığı takdir de güneş alerjisine iyi geldiği bilinmektedir.

Güneş alerjisine karşı doğal bir koruma sağlayan en etkili yöntemlerden birisi de kabak çekirdeği yağı sürmek olacaktır. İşe yaraması için düzenli bir şekilde kullanılması son derece önemlidir. Kabak çekirdeği yağını dışarıdan hazır alabileceğiniz gibi aynı zamanda evde kendiniz de yaparak kullanabilirsiniz.

Güneş Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Güneş alerjisinin tedavisinde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak doğal yolları tercih ederek alerjinizin geçmesini sağlayamadıysanız doktor muayenesi ile ilaç tedavisine başlamanız gerekebilir.

Güneş alerjisinin tedavisinde genel olarak ağrı kesici ve alerjiyi geçirici özellikleri bulunan kremler kullanılmaktadır. Ancak alerjinin ileri boyutlu olmasına bağlı olarak sürülen kremleri destekleyici özellikteki hapların da kullanımı tercih edilmektedir. Üstelik güneş ışınlarından koruyucu losyonların sürülmesi de güneş alerjisine karşı koruyucu bir etki sağlamaktadır. Güneş alerjisini hafifleten unsurlar olsa bile kesin bir tedavisi bulunmamaktadır.