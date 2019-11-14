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Güneş: "Alternatif oyuncu gerekiyor forvette"
7 saat önce
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçının ardından, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:39 Kaynak: AA
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçının ardından, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
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