"Güneş altında kalan otomobiller erken eskiyebilir" uyarısı

Ziebart, güneşin kavurucu etkisinin otomobilleri erken eskitebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Otomobil Bakım Dernekleri Federasyonu üyesi Ziebart'tan yapılan açıklamaya göre, son günlerde artan sıcaklıklar insanların yanı sıra otomobillere de zarar veriyor.

Gün boyu güneş altında kalan otomobillerde güneş yanığı tehlikesinin dışında kuş pisliği ve reçine de boyanın incelmesine ve zamanla cilanın zarar görmesine sebep oluyor. Otomobilin boyasında ortaya çıkan bu lekeler aracın satış değerini düşürüyor.

Siyah ve koyu renkli araçlarda daha fazla görülen güneş yanığı, aracın sadece kaportasına değil iç aksamına da zarar veriyor. Koltuk, döşeme ve plastik aksama direkt vuran güneş ışınları, bu bölgelerde renk solmasına ve eski görüntüye sebep oluyor. Kapalı garaj kullanma imkanı olmayan sürücülerin, güneş yanığına karşı otomobillerini savunmasız halde bırakmaması gerekiyor.

"Seramik kaplama veya şeffaf film araç boyasını koruyor"

Otomobil boyasını koruma altına alan ve güneşin tüm yakıcı etkisine karşı kalkan görevi gören seramik kaplama veya şeffaf film kaplama yöntemleri, araç boyasını ilk günkü gibi koruyor.

İç aksam için araç camlarına uygulanan cam filmleri, güneşin yakıcı etkisinin önüne geçiyor.

Güneş yanığına sebep olan etkenlerin başında gelen kalitesiz oto yıkama ve boya koruma malzemeleri de tehlike arz ediyor.

Araç kaportasında güneş yanığı oluşması ve bu durumun erken fark edilmesi halinde kaliteli malzemelerle yapılan bir pasta cila uygulamasıyla bu yanık giderilebiliyor. Ancak en mantıklı çözüm olarak; "araç alınır alınmaz boya koruma uygulamalarının yapılması" öneriliyor.