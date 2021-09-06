Güneş Altunkaş'tan yeni kitap müjdesi - Son Dakika

Son dönemde çıkardığı romanlarla adından söz ettiren yazarlardan biri olmayı başara Güneş Altunkaş'tan okuyucularına sevindiren haber geldi.

YENİ KİTABI DA MERAK EDİLİYOR

Sosyal medya hesaplarından da okuyucularına müjdeli haberi veren Altunkaş'ın drama türünde bir de sinema filmi senaryosu yazdığı biliniyor. Film sektöründeki yirmi yıllık tecrübesi ve alışılmışın dışında olan kalemiyle okuyucularını hikayelerinin içine alan yazarın yeni kitabı da oldukça merak ediliyor.